Samanyolu Haber /Gündem / 'Avrasya Tüneli zammı seçimlerden sonraya ertelendi /03 Şubat 2019 10:35

'Avrasya Tüneli zammı seçimlerden sonraya ertelendi

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Avrasya Tüneli'ne 'sehven' yapıldığı açıklanan zammın seçimlerde sonraya ertelendiğini söyledi. Akar, "Nisan ayına kadar geçen sürede yapmadıkları zammı büyük ihtimalle devlet, işletmeci firmaya ödeyecek. Vatandaşa 1 Nisan şakası yapacaklar" dedi.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Avrasya Tüneli'nde 'sehven' yapılan ve 5 saat sonra geri çekilen zammın gecikme bedeli de vatandaşa fatura edilecek.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, zammın seçim sonrasına ertelenip, yansıtılamayan tutarın da Hazine'den karşılanacağını ve zammın 1 Nisan'da geleceğini söyledi.
Akar'ın BİMER'e yaptığı başvuru üzerine Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, "Avrasya Tüneli açılış yılı için araç geçiş ücreti 4 dolar artı KDV'dir. Bu tutar açılış tarihinde 31 Ocak 2018 tarihine kadar 16,60 lira olarak tespit edildi. Geçiş ücretleri döviz olarak belirlendiğinden her yıl Amerikan tüketici fiyat endeksi oranıyla güncellenmekte ve 2 Ocak tarihli ABD doları satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek, takip eden yıl için sabitlenmektedir" yanıtını verdi.

"Bu cevaba göre 2 Ocak tarihli dolar kuru üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Merkez Bankası'nın 2 Ocak tarihli satış kuru 5.34 TL idi. Yani 5.34 ile 4.08'i çarptığımızda 21.78 lira çıkıyor. Ancak firma zam yaparken doları 7.38'den hesaplamış. Neye göre hesaplanmış belirsiz" diyen Akar, şöyle konuştu:

"Sözleşmenin hiçbir şartına uymuyor. 4 dolar ve yüzde 8 KDV'si var. Bu tutarın sözleşme gereği 1 Şubat itibarıyla uygulamaya konulması gerekiyor. Zamma seçim ertelemesi yapıldı. Nisan ayına kadar geçen sürede yapmadıkları zammı büyük ihtimalle devlet, işletmeci firmaya ödeyecek. Vatandaşa 1 Nisan şakası yapacaklar.  Geçen ve geçmeyen araçlar için aynı Osmangazi Köprüsü gibi devlet kasasından para aktarılacak."
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