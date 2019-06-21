Avrasya Tüneli ve köprülerin kullanımı yarı yarıya düştü: Halka çıkarılan fatura büyüyor

Özel sektöre yap-işlet-devlet- modeliyle yaptırılan AKP'nin mega projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.





CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sorularına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından verilen cevaptaki rakamlara göre, Avrasya Tüneli ve köprülerden geçen araç sayısı artmadı. Mega projeleri yapan şirketlere geçiş garantisi verildiğinden hazineden çıkacak fatura büyüyecek.





ULAŞTIRMA BAKANLIĞI RAKAMLARI SAKLIYOR





İşletmeci firmalara 2017 yılında Osmangazi Köprüsü için 1 Milyar 659 Milyon TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 417 Milyon TL ve Avrasya Tüneli için 132 Milyon TL. ödeme yapıldı.





Her yılın Nisan ayında yapılması gereken fark ödemesi miktarı ise henüz açıklanmadı.





2018 yılında geçen araç sayısına göre yaptığı hesabı paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 'Hazine’nin dolayısı ile milletin sırtına bu üç proje için 2018’de 2 milyar 243 milyon TL yüklendi. Bakanlığın açıklamaktan çekindiği bu rakamı ben açıklıyorum, buyursun bunu yalanlasınlar. Geçen araç sayısı ortada, verilen garantiler biliniyor. Araç sayısında 2019 yılının ilk dört ayında yaşanan düşüş dikkate alındığında 2019 yılında bu tutarın 3 milyar TL’nin üzerinde olacağı kesin.'