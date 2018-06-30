Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrasya Tüneli geçişine zam geldi /30 Haziran 2018 22:24

Avrasya Tüneli geçişine zam geldi

1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19.20 TL'den 23.30 TL'ye, minibüsler için ise 28.80 TL'den 34.90 TL'ye yükseldi.

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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyle geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19.20 TL'den 23.30 TL'ye, minibüsler için ise 28.80 TL'den 34.90 TL'ye yükseldi.

Tüneli yapan firmaya geçiş garantisi verilmesiyle sıkça gündeme gelen Avrasya Tüneli’nden, Ocak 2018 tarihine kadar 15 milyon kişinin geçtiği açıklandı. Ancak devlet yüklenici firmaya 25,6 milyon geçiş garantisi vermişti. Yani arada kalan yaklaşık 10 milyon geçiş garantisi devlet tarafından yüklenici firmaya ödenmiş oldu. Bunun da 120 milyon TL'yi aştığı belirtiliyor
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