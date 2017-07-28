Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtına Avrasya Tüneli’nin ikinci kez kapanmasına neden oldu. Tünelin 20 Aralık 2016’deki açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iddialı açıklamalar yapmıştı, “Vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu haberlerine son; Avrasya Tüneli kapanmayacak! Avrasya Tüneli sayesinde dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. İş bilenin, kılıç kuşananın.” açıklamalarını yapmıştı.