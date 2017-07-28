Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi! /28 Temmuz 2017 12:10

Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış dakikalar içinde hayatı felç etti. O anlarda paylaşılan bir video sosyal medyanın en çok görüntülenenleri arasına girdi.

Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtına Avrasya Tüneli’nin ikinci kez kapanmasına neden oldu. Tünelin 20 Aralık 2016’deki açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iddialı açıklamalar yapmıştı, “Vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu haberlerine son; Avrasya Tüneli kapanmayacak! Avrasya Tüneli sayesinde dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. İş bilenin, kılıç kuşananın.” açıklamalarını yapmıştı.
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Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

Avrasya Tüneli Erdoğan'ı dinlemedi!

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