Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırma: Anketlerde çıkanlara bazen biz de inanamıyoruz... /25 Şubat 2019 18:08

Avrasya Araştırma: Anketlerde çıkanlara bazen biz de inanamıyoruz...

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuçların önemli bazı illerde yine CHP’yi gösterdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Halk TV’de Cüneyt Akman ile Zamanın Ruhu programında seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anketler AKP için çok tatsız geliyor. Geçen CHP Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bir röportajı vardı. ‘Bazı illerden öyle sonuçlar geliyor ki anketörler bizi mi yanıltıyor diye tekrar yaptırdık. Yine aynı sonuçlar geldi.' Hakikaten bizim de başımıza çok geldi son dönemde. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Birçok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirinin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor" diye konuşan Özkiraz, şöyle devam etti:

"Bursa'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor. İstanbul'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor ve CHP'nin elinde olan illerde farkın daha çok açıldığına dair sonuçlar geliyor.

'ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİ KARARSIZ SEÇMENİ İTİYOR'

En büyük etki ‘ekonomik kriz'. Sonraki etki kutuplaşma. Tayyip Erdoğan'ın söylemleri o kadar incitici ki arada kalmış bir seçmen varsa onu da doğrudan muhalefete yapışıtırıcı şekilde.

'CİDDİ SAYIDA AKP'Lİ MANSUR YAVAŞ'A OY VERİYOR'

Bu seçimde çok şaşırtıcı sonuçlar olacak. İnsanlar hep yanılıyor. Mansur Yavaş örneği yanıltıyor. İnsanlar diyor ki ‘Mansur Yavaş aday olduğu için ülkücüler oy veriyor, o yüzden farkı açıyor'. Hayır, çok ciddi sayıda AKP'li de Mansur Yavaş'a oy veriyor. Çok ciddi sayı da AKP'li de Ekrem İmamoğlu'na, Muhittin Böcek'e Tunç Soyer'e oy verecek. İlk defa geçişkenlik bu seviyede olacak."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrasya Araştırma: Anketlerde çıkanlara bazen biz de... Sonraki Haber >>

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Bir askerin bayrak ile imtihanı

Bir askerin bayrak ile imtihanı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:08:49