AVM'ler Özel Harekat Timi kuruyor

Ankara ile İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde artan terör olayları ekonomiyi durdurdu. AVM’ler boşaldı, restoranlarda işler yüzde 80 düşerken eve siparişler arttı. AVM'ler de kayıplarını nasıl telafi edeceklerini düşünüyor. İlk akla gelen tedbir müşterilerin güvenini kazanmak için güvenlik önlemlerini artırmak







Bu sebeple İstanbul'da 4 AVM radikal bir karar aldı





Silahla müdahale yetkisi





AVM'ler yakın zamanda emekliye ayrılmış Doğu ve Güneydoğu'da sıcak çatışma deneyimi olan özel harekatçılardan timler kurma kararı aldı. Özel Harekatçılarla görüşen AVM'ler timleri 5-10 kişiden kuracak. Buna göre AVM'lerin içinde ve girişine yakın bölgede sivil ya da resmi olarak görev yapacak eski özel harekatçılar olası saldırılara anında müdahale edecek. Saldırı anında ise silahla müdahale edilecek.





Caydırıcı özelliği bulunuyor





AVM'lerde görev yapacak eski özel harekatçıların terörist ya da kötü niyetli kişilere karşı daha eylem gerçekleşmeden caydırıcı yanının da olacağını belirten güvenlik uzmanları "AVM'lerde işlenen suç oranı da düşecek" diyor.





İlk etap 4 AVM





Yeni uygulama için emekli özel harekatçılarla ilk etapta İstanbul'daki 4 büyük AVM temasa geçti. Sistemin yasal uygulaması ve silah kullanma yetkisiyle ilgili düzenlemeler de gözden geçirilecek. Sistem en kısa sürede devreye girecek.