AVM sahiplerinden TL'ye dönüşe ilişkin sert açıklama: O zaman hemen dükkanlardan çıkın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 'sözleşmelerde dolardan TL'ye dönüş' düzenlemesi sonrası yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.





“Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı 32 sayılı kararname sonrası ekonomimiz ne yazık ki bazı perakendecilerimizin suistimaline uğramaktadır." şeklinde konuşan Belgü, "Bugüne kadar büyük bir anlayış çerçevesinde, perakende sektörünün değerli temsilcileri ile alışveriş merkezi yatırımcılarının yönetmeye çalıştığı ilişkiler, ne yazık ki bazı perakendecileri temsil eden bir derneğin provokasyonları ile büyük zarar görmektedir. Şimdiye kadar hep itidal ile çalışmalarını yürüten sektörümüzde faaliyetlerini sürdüren 3 alışveriş merkezinde, alışveriş merkezleri ile konuşmadan, iletişime geçmeden -geçtiğimiz dönemde Güneydoğu Anadolu’da yaşanan olaylar gibi- zorla üyelerine ve diğer perakendecilere kepenk kapattıran, 32 sayılı kararname sonrasında üyelerine yeni sözleşme yapılmamasını, var olan sözleşmeleri hiçe sayılmasını salık veren bir anlayış hepimizi derinden üzmektedir." değerlendirmesini yaptı.





"Ciddi bir borç yükü altındayız"





"Gün, devletimizi ve ülkemizi düşünme günüdür." diyen Belgü, "İnsanları tehdit ederek ve ekonomiyi durdurarak hiç kimse bir yere varamaz. Yaşanan sorunlar ancak diyalog ve iyi niyetle çözülebilir. Ülkemize 58 milyar dolar yatırım yapmış olan alışveriş merkezi yatırımcıları tamamen uzun vadeli banka kredileri ile fonlanmış ciddi bir borç yükü altındadır. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın iyi niyetli çalışmaları ve attığı adımlar istismar edilmemelidir. Ekonomimiz, ticaret dişlileri döndükçe gelişecek ve bu sıkıntıları atlatacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesinin arkasına sığınarak kira ödememek ve/veya dükkânları kapatmak kimse için bir çözüm değildir." ifadelerini kullandı.





"İhbar süresiz çıkma hakkı veriyoruz"





Belgü şöyle devam etti:





"Alışveriş merkezleri, bu sıkıntılı durumda perakendecimize verdiği indirimlere rağmen zorluk çeken ve yaptığı işten, bulunduğu alışveriş merkezinden memnun olmayan tüm perakendecilere kontratlarının süresi ne olursa olsun, noter yoluyla ve 3 ay ihbar ile tazminatsız çıkma hakkı verme kararı vermiştir. Buradaki tek istisna dekorasyon desteği alan ve AVM yatırımcısı tarafından bu masraflarının karşılandığı perakendecilerin, bu giderleri geri ödemek kaydıyla üstlenmeleri gereklidir.





Buradaki tek beklentimiz 3 aylık ihbar sonrasında kira seviyesi ve kurlarla ilgili spekülasyon yaparak serbest piyasa kurallarının çiğnenmesinin önlenmesidir. Hiç kuşkusuz ki böyle bir durumda, sistemi kötüye kullanmaya çalışan kiracılarımız da kiraya verenler tarafından çıkarılabilecektir. Ülkemize doğrudan gelen yabancı sermayenin 17 milyar dolarlık kısmını getiren sektörümüze yatırımların devam etmesini arzu ediyoruz. Tüm perakendecilerimizin bugüne kadar her fırsatta, imzaladığı sözleşmeye verdiği garantilere rağmen sözünü tutmayan, devletin serbest piyasa ekonomisine müdahale etmesi için ısrar eden bazı perakendecilerimiz gibi olmadığına, fırsatçılarla birlikte hareket etmeyeceklerine inanıyoruz."





Dünya Gazetesi