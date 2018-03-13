Auschwitz subayı hapiste öldü

Spiegel’in haberine göre, Auschwitz Muhasebecisi olarak bilinen 96 yaşındaki Gröning, geçtiğimiz Cuma günü hastanede öldü.





Gröning, 300 bin kişinin ölümüne yardım etme suçundan 15 Temmuz 2015 tarihinde 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gröning’in avukatları, müvekkillerinin sağlık durumu nedeniyle cezaevinde bulunamayacağı yönünde temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ama mahkeme, suçlunun cezaevinde gereken tüm tıbbi yardımı alabileceğine karar vermişti.





‘KAMPTAKİ ESİRLERİN PARASINA EL KOYDU’





Oskar Gröning, insanlık tarihinin en vahşi toplama kamplarından bir tanesi olan Auschwitz Toplama Kampı’nda görev yapmıştı. Kampta esir olarak tutulan Yahudilerin paralarına el konulmasında ve bunların Berlin’e gönderilmesinden sorumlu olan Gröning, bu sorumluluğundan ötürü “Auschwitz muhasebecisi” olarak da adlandırılıyordu.





Yargılanması sonrasında Gröning pişman olduğunu birkaç kez söylemişti.