Almanya’nın dev otomobil markalarından Audi’de üretim durdu. Üretimin durmasının nedeni ise, Audi ve bazı VW modellerine motor üreten Macaristan'daki Györ fabrikasında başlayan grev. Şu anda, binden fazla A3, A4, A5 ve Q2 model araç motoru olmadığı için banttan indirilemiyor.





YÜZDE 18 ZAM İSTİYORLAR





Şu ana kadar 40 saatlik çalışmanın aksadığı belirtilirken, grevin biteceği söylenen çarşamba günü ise üretimin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Györ fabrikasında, benzinli, mazotlu ve elektrikli araçlar için motor üretiliyor. Bu motorlar sadece Audi'ye değil VW'ye de gönderiliyor. Györ çalışanları, maaşlarına yüzde 18 oranında zam istiyor. Çalışanlar, Batı Avrupa'daki ücret standardına yaklaşmayı arzuluyor.



