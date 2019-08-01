Samanyolu Haber /Spor / Audi Cup'ta şampiyon belli oldu /01 Ağustos 2019 00:22

Audi Cup'ta şampiyon belli oldu

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Audi Cup'ta şampiyon penaltı atışları sonrasında belli oldu.

SHABER3.COM

Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın final mücadelesinde Tottenham Hotspur, normal süresi 2-2 biten maçta Bayern Münih'i penaltı atışları sonucunda 6-5 yendi ve şampiyon oldu.

Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın final mücadelesinde Tottenham Hotspur ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Tottenham'ın gollerini 19. dakikada Erik Lamela ve 59. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Bayern Münih'in gollerini ise 61. dakikada Fiete Arp ve 81. dakikada Alphonso Davies attı.

Bu sonuçla Bayern Münih'i penaltı atışları sonucu 6-5 ile geçen Tottenham Hotspur, Audi Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı. Bayern Münih ikinci, Real Madrid üçüncü ve Fenerbahçe dördüncü olarak bitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Audi Cup'ta şampiyon belli oldu Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:49:06