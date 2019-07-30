Samanyolu Haber /Spor / Audi Cup'daki Fenerbahçe-Bayern Münih maçında tam 7 gol vardı /30 Temmuz 2019 23:59

Audi Cup'daki Fenerbahçe-Bayern Münih maçında tam 7 gol vardı

Fenerbahçe, Audi Cup yarı final maçında Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile karşılaştı geldi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Audi Cup yarı final maçında Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.
 
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Audi Cup'ın ikinci yarı final maçında Fenerbahçe ile Bayern Münih, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal; Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Jailson, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriqi ilk 11'ini sahaya sürdü.

22.dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sebebiyle sahada 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, Renato Sanches'in golüne engel olamadı: 0-1

Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

28. dakikada Leon Goretzka farkı 2'ye çıkardı: 0-2

31. dakikada Nabil Dirar'ın hatasını iyi değerlendiren Thomas Müller skoru 3-0'a getirdi.

40. dakikada sahneye çıkan Kingsley Coman, maçta durumu 4-0 yaptı.

Mauricio Isla'nın Robert Lewandowski'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Thomas Müller, 44. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydetti ve skor 5-0 oldu.

İlk yarı Bayern Münih'in 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya Garry Rodrigues'in yerine Miha Zajc, Mehmet Ekici'nin yerine Diego Reyes ve Mauricio Isla'nın yerine Murat Sağlam ile başladı.

58. dakikada skoru 6-0'a getiren Bayern Münih'in yıldız golcüsü Thomas Müller hat-trick yaptı

64. dakikada Max Kruse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-6

66. dakikada Victor Moses yerini Allahyar Sayyadmanesh'e bıraktı.

71. dakikada genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.

Karşılaşma Bayern Münih'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

73. dakikada taraftarların protestosuna maruz kalan Nabil Dirar, oyun çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere Faslı oyuncunun yanına gelen takım arkadaşları Nabil Dirar'ı maça devam etmesi yönünde ikna etti.

Fenerbahçe Audi Cup'ın üçüncülük mücadelesinde 31 Temmuz Çarşamba günü Real Madrid ile TSİ 19.00'da karşılşacak.

Hasan Ali sakatlandı

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 7’nci dakikasında sakatlık yaşayan Hasan Ali oyuna devam etmek istedi. Sağ ayağında sorun yaşayan Hasan Ali, 20’nci dakikaya kadar oyuna devam edebildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen Hasan Ali yerini Dirar’a bıraktı. Öte yandan devre arasında Hasan Ali Kaldırım’ın sağ ayağının üzerine basamadığı için koltuk değnekleri ile görüntüsü ekranlara yansıdı.

Dirar’a tepki

Fenerbahçe’de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal ise yapılan hareketten sonra taraftarların alkışlayarak oyuncuya destek olmalarını istedi. Takım kaptanı Emre Belözoğlu da yedek kulübesinden taraftarları susturmak ve destek olmaları için müdahale etti.

Efsaneler tribünde

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları Audi Cup’a gelerek sarı lacivertli takıma destek oldular. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanan maça gelen Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı tribündeki yerlerini alarak desteklerini gösterdiler. Efsane futbolculara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

Roberto Carlos’a yoğun ilgi

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Roberto Carlos, mücadele öncesi sahaya çıktı. Allianz Arena’da bulunan herkesi coşturan Carlos, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Türk taraftarlardan destek

Türk taraftarlar Allianz Arena’daki turnuvaya yüksek katılım gösterdi. Turnuvanın ilk maçından itibaren stattaki yerlerini alan Türk taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldular. Öte yandan Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra stada Galatasaray forması ile de gelenler oldu.

Koreografi şov

Audi Cup öncesinde 4 takımın da armalarının yer aldığı koreografi şov yapıldı. Turnuvaya katılan takımların sembollerinin yer aldığı kartonlar saha ortasında yer aldı. Saha kenarında 4 takımın bayrakları da dalgalandırılırken, daha sonra seremoni gerçekleştirildi ve dev organizasyon başladı.
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