Attı tuttu yuttu!..

EL BAB YORUMU: DAHA DERİNLİĞE GİTMEMEK LAZIM





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika dönüşü El Bab operasyonuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:





"Yine koalisyon güçleri ki başını ABD çekiyor, Suriye'de de Libya'da da şu ana kadar bizim beklediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. Son Astana zirvesiyle bir süreç başladı, Cenevre'de de devam edecek. Görüşmeler nereye varır onu tabii şu anda bilemiyoruz. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Bu konuda Sayın Putin ile görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüz yüze görüşmeden önce de belki bir telefon görüşmesi olabilir. El Bab'daki gelişmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayı var. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil, atılacak adımları bir an önce atmamız gerekiyor.

(El Bab'da rejimle karşı karşıya gelme ihtimali) Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus'ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai'de de, Dabık'ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı. Mesela Afrin uzantısında PYD, YPG devredeydi. ABD'nin verdiği silahlar nereye gitti? PYD, YPG hatta DEAŞ'a gitti. Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran'la birlikte Astana'da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab'da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir."





Oysa Erdoğan daha bir ay önce 24 Aralık'ta Suriye'deki operasyonların El Bab'la sınırlı olmadığını hedefin Münbiç ve Rakka olduğunu söylemişti. İşte o açıklama:





"Suriye'de kendi istiklal ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Şimdi El Bab'dayız. Yarın Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa zulmün olduğu yerde biz varız. Bizim dedelerimiz Hint yarımadasına gitmedi mi? Bizim ecdadımız keyfinden mi gitti? Biz Suriye'de bugün varsak güçlü devlet olduğumuz için. Ve olacağız."







Erdoğan'ın neden bir ayda 180 derece çark ettiği bilinmiyor.