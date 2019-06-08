Atina’da inşaa edilen camii, Eylül ayında ibadete açılacak

2017’DE BİTİRİLEN CAMİNİN İBADETE AÇILMASI BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILDI

2006’da başlatılan cami projesi için 967 bin dolar bütçe ayrıldı. 2017’de tamamlanan Atina Camisi, bürokratik sorunlar nedeniyle ibadete açılamadı.





Atina’daki Müslümanlar onlarca yıldır geçici ibadethanelerde ve bina altı mescidlerde namaz kılmak zorunda kalıyordu.





Aralarında Pakistan, Suriye, Afganistan, Mısır, Bangladeş ve Türk kökenlilerin bulunduğu yaklaşık 200 bin Atinalı Müslüman için bu cami oldukça önemli. Ancak yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi ya da kubbesi bulunmuyor.





1833’TEN BERİ ATİNA’DA RESMİ BİR CAMİ BULUNMUYOR

Müslümanlar, Yunanistan nüfusunun yüzde ikisini oluşturuyor.





Başka şehirlerde cami bulunsa da, 1833’te Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinin sona erdiği Atina’nın resmi bir camisi olmadı.





Osmanlı döneminden kalan camiler de farklı amaçlar için kullanılıyor.





Atinadaki Müslümanların en büyük sorunlarından biri de müslüman mezarlığı eksikliği.





KAYNAK:medyabold.com