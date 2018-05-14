Atilla'ya kravat izni geldi

ABD’nin New York şehrinde yargılandığı mahkemede suçlu bulunan Halk Bank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın (47) karar duruşmasında hangi kıyafetleri giyeceği belli oldu.







Hakan Atilla’nın karar duruşması, çarşamba günü New York saati ile 10.00’da (TSE ile 17.00’da) yapılacak.





Atilla’nın avukatları, müvekkillerinin takım elbise giymesini mahkemeden talep etmişti. Hakim Richard Berman da Atilla’nın takım elbise giyip, kravat takmasına izin verdi.





Hakim Berman imzalı yayınlanan belgeye göre; Atilla için bir takım elbise, bir gömlek, deri bir kemer, bir çift çorap ve bir çift ayakabı tedarik edilmesine izin verildi.





HAKAN ATİLLA, JÜRİ TARAFINDAN SUÇLU BULUNMUŞTU





Hakan Atilla, ocak ayında mahkeme jürisi tarafından ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’, ‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’, ‘ABD bankalarını dolandırmak’, ‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’, ‘Kara para aklama suçuna iştirak’ maddelerinden suçlu bulunmuştu.





New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Atilla için en az 15 yıl hapis cezası ve 50 bin dolar ila yarım milyon dolar arasında para cezası istiyor.