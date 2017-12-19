Atilla'ya göre ayakkabı kutuları içindeki paralar bakın neymiş...



Atilla ayrıca ifadesinde, Süleyman Aslan'la banka işleri ya da bankanın organizasyonu ile yapılan sosyal faaliyetler dışında, dışarıda “hiç görüşmediğini” söyledi. Avukatının, “Kendisinden hoşlanır mıydınız” sorusuna ise Atilla, “Banka dışında sosyal bir yakınlığımız ya da görüşmemiz yoktu. Bankanın düzenlediği organizasyonlar dışında, sosyal olarak görüştüğüm biri değildi” dedi.

Atilla, “Kendisinden hoşlanır mıydınız” sorusuna, Aslan'la iş ilişkisi içinde olduğunu, ancak “Dünya görüşlerinin çok farklı olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Atilla, “Aslan'la dünya görüşümüz birbirinden çok farklıydı. İkimiz de birbirimizin görüşlerine saygı duyardık” yanıtını verdi.

“HAPİSTEN ÇIKTIĞINDA EŞİMLE GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİM” Aslan'la Halkbank Genel Müdürlüğü’nden alınmasının ardından, hapisten çıktıktan sonra sadece bir kez görüştüğünü anlatan Atilla, “Aslan'ın ailesiyle, kendisi Bankadan ayrılana kadar hiç tanışmadım. 17 Aralık sonrası hapisten çıktıktan sonra ailesiyle de tanıştım. Türkiye'de öyle bir adet vardır. İnsanlar, bir iş arkadaşlarının başına önemli bir şey geldiğinde, mesela hapishaneye girip çıktığı, ya da ailesinden biri öldüğünde ziyarete giderler. Kendisi de hapisten çıktıktan sonra eşimle birlikte evine geçmiş olsun ziyaretine gittim” dedi.





“BANA PARALARIN OKUL YAPTIRMA BAĞIŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Atilla ifadesinde ayrıca, hapisten çıktıktan sonra Süleyman Aslan'ın hem kendisine, hem de kendisine soran herkese, 17 Aralık operasyonları sırasında evinde bulunan ayakkabı kutuları içindeki paraların “Bir okul yapımında kullanılmak üzere verilmiş bağışlar olduğunu” söyledi.





Atilla, Aslan'ın Zarrab'dan rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ise, “Bu hayatta kendisini en çok şaşırtan olaylardan biri olduğunu” vurgulayarak, şöyle dedi;

“Kendisi, evinde bulunan parayla ilgili bana da açıklamalar yaptı. Paranın farklı amaçla kendisine emanet edildiğini söyledi. Bunu hem mahkemeye, hem hapisten çıktıktan sonra görüştüğü diğer kişilere, hem de bana söyledi. Bu paranın bir okul ve bir üniversitenin kurulmasıyla ilgili bağış amaçlı para olduğunu söylemişti”.





“ÇAĞLAYAN'I SADECE İKİ KEZ GÖRDÜM…”

Atilla, Zafer Çağlayan'ı tanıyıp tanımadığı konusundaki soruya ise, kendisini sadece “iki kez gördüğünü” söyleyerek yanıt verdi. Çağlayan'la herhangi bir toplantıya katılmadığını vurgulayan Atilla, “Çağlayan'ı sadece bir toplantıda iş adamlarına konuşma yaparken gördüm. İş adamlarına yönelik bir toplantıydı, Bakan da orada konuşma yaptı. Bir kez de kendisini uçakta gördüm. Ancak uçak, THY'nin tarifeli uçağıydı” dedi.