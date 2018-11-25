Tavukçuların yarısı iflas edecek, bu kez onlar basılacak





IMF kapısına gidilecek olmasının kaçınılmaz olduğunu her fırsatta dile getiren Yeşilada, mart ayına kadar doların 7 lirayı aşacağı tahmini ile bir kez daha tartışma yarattı.





Son olarak TÜSİAD konferansında da “Nisan ayında ben Sabah gazetesinin manşetini görüyorum: Dünyada en ucuz borcu IMF veriyor” ifadesini kullanan Yeşilada, Türkiye'de siyasi sistemi değiştirecek kadar deprem yaşanacağını söyleyerek AKP’nin silineceğini iddia etmişti.





Yeşilada, YouTube kanalında çektiği son videosunda ise bu tezlerinin gerekçelerini açıklıyor ve “Winter is coming (Kış geliyor)” diyor.









Seçimlerin ekonomiyi perişan ettiğini söyleyen Yeşilada, anketlerde vatandaşın en büyük kaygısının ekonomi olduğu sonuçlarının çıktığını hatırlatıyor.





Türkiye’nin 2019 yılını resesyonda geçireceğine dair bir konsensus olduğundan bahseden ekonomist, “Daralan bir ekonomide AKP’nin seçim kazanması pek olası değil” görüşünü dile getiriyor.





“Türkiye o kadar zor bir durumda ve parasız ki, korkarım yapılacak halk dalkavukluğu ekonomik koşulları daha da zorlaştıracak” diyen Yeşilada, Kredi faizlerinin düşmesinin kamudan giden emir ile düştüğünü söylüyor. Ancak kredi faizlerinin düşürülmesine rağmen kimseye kredi verilmediğini ifade ediyor.





Son dönemde kamuya iş yapan müteahhitlerin konkordato ilan ettiğini söyleyen Yeşilada, kamunun bu şirketlerin hakedişlerini ödemediğini kaydediyor.





Soğan depolarına yapılan baskınların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirten ekonomist, “Soğan depolamak istifçilik değildir. Depodaki soğanlar kış aylarında piyasaya verilecektir” ifadesini kullanıyor ve ekliyor:





“Bugün depo basıp soğanları piyasaya sürdüğünüzde 20 kuruşa düşer ama martta soğan bulamazsınız. Seneye de soğan eken çiftçi bulamazsınız."





Ocak ayında soğan bulunamayacağını öngören Yeşilada, daha sonra sıranın patatese geleceğini söylüyor. Çünkü patateste de fiyatın sürekli yükseldiğinin altını çiziyor.





"Yine tahminlere göre 1 ay içinde Türkiye'deki tavuk üreticilerinin yarısı iflas edecek. Bu sefer onlar basılacak" diyen Yeşilada, "Türkiye'ye dışarıdan kesilmiş tavuk getirilecek. Türkiye'ye dışarıdan kesilmiş sığır-karkas getirilecek ve gelecek sene Türkiye'de hayvancılık yapan insan kalmayacak" görüşünü savunuyor.





Yeşilada'nın ocak ayı senaryolarından birisi de Merkez Bankası'na faizin düşürülmesi yönünde bir baskının yapılacağı ve muhtemelen politika faizlerinin düşürüleceği yolunda...





"Seçimlerden önceki dolar/TL 7'yi dener" tezinin gerekçesini açıklarken, "Şu anda piyasalar, cari açığın daralmasını fiyatlıyor. Ama bu aralık ortasına kadar bu fiyatlama devam edecektir. Ocak ayında da Merkez Bankası üzerindeki baskılar, doların yeniden yükselmesi için bir neden teşkil edecek" diye konuşuyor.





Seçimlere kadar Hazine'den 110 milyar dolara kadar para harcanacağını ifade eden Yeşilada, Sene başında ise emekli ve kamu çalışanlarına en az yüzde 25 zam geleceğini öngörüyor ve sözlerini şöyle noktalıyor:





"Ama biliyorsunuz, fasülyenin bir girişi bir de çıkışı vardır. Girişi çok keyifli, çıkışı biraz acılı olur. Seçimlerden sonra artık IMF mi gelecek yoksa biz kendi elimizle kendimizi mi asacağız onu zaman gösterecek."