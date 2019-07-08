Atilla Taş'tan kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e anlamlı cevap

CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programının yapımcısı Cüneyt Özdemir’in İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ”Atilla Taş’a bile röportaj verdi” diyerek kendisine röportaj vermemesini eleştirmişti. Bu sözler Atilla Taş’ı kızdırdı.





“SEN GAZETECİLİK YAPSAYDIN BEN HAPİS YATMAZDIM”

Sosyal medyadan paylaştığı video ile Özdemir’e yanıt veren Taş ”Eyvallah gazeteci değilim ama ben sizin yapmadığınız gazetecilik yüzünden, söyleyemediklerinizi söylediğim için hapis yattım. Sen gazetecilik yapsaydın ben hapis yatmak zorunda kalmazdım belki de.” dedi





“KAÇMIYORUM MÜCADELE EDİYORUM”

Atilla Taş, Amerika’da yaşayan ve zaman zaman yaşadığı bölgeden görüntü paylaşan Özdemir’e ”Oh ne güzel, biz burada akşam attığımız twit yüzünden acaba ertesi gün gelirler mi, gelecekler mi? Hep bunlarla yaşıyorum ben. Ama kaçmıyorum bir yere de gitmiyorum. Ülkemde bununla mücadele ediyorum.” diye konuştu.





Atilla Taş, video ile bir de bu notu paylaştı, ”Aklın sıra ‘İmamoğlu Atilla Taş’a bile çıktı’ diyerek beni küçümsüyorsun. Sen Amerika’da mabadın korunaklı sus pusken ben Silivri’de volta atıyordum. Bir vakit internetten canlı yayın için ricalarını kırmadığımı da unutmuşsun Bay snoby Cücü” ifadesini kullandı.





“ARTIK HAM’LARA DERS VERİYORUM”

Sosyal medyada devam eden atışmada Cüneyt Özdemir, “Sevgili Atilla kardeşim havadan nem kapıp yersiz yere ortalığı velveleye verip atarlanmalarının nedenini tahmin edebiliyorum, orantısız hakaret kelimelerini de bu ruh haline verip yine ‘eyvallah’ diyorum. Sen yeter ki ‘ham çökelek’ söyleme, onu artık kaldıramam bak!” cevabını verdi.





Özdemir’in bu paylaşımının altına yorum yapan Atilla Taş, “Peki sevgili Cüneyt abicim. Sen de şu ego’nu biraz törpüle! İnsanları küçümseyerek büyüyemezsin. Şeyma Subaşı okumak iyi gelmedi sana.Kaldı ki ben artık Ham çökelek okumuyorum. Bedelini de ödedim şimdi Ham’lara ders veriyorum. Sevgiler” sözüyle son noktayı koydu.







