Atilla Taş'ın 'ampul'lü o tweeti delil sayıldı!

'Edison'lu ampul' tweeti delil sayıldı





15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan sanatçı Atilla Taş, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılanıyor. Atilla Taş için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.







Atilla Taş hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Kabul edilen iddianameye dair bir detayı Yaman Akdeniz paylaştı. Taş’ın “Edison bu günleri görse, ampülü icat etmezdi” paylaşımı ile ‘hükümet aleyhinde kamuoyu oluşturduğu” iddia edildi.









