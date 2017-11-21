'Atilla’nın da ‘anlaşacağına’ dair çok güçlü işaretler var!'

Davada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan dahil toplam dokuz sanık İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak dahil ağır hapis cezası öngörülen suçlamalarla karşı karşıya. Yedi sanık gıyaben, Sarraf ve Atilla ise tutuklu yargılanıyor.







Sarraf Mart 2016, Atilla ise geçen marttan beri ABD’de tutuklu.





Duruşma öncesi Sarraf’ın itirafçı olduğu yönünde bir algı oluştu. Amerikan NBC televizyonu kesin bir dille Sarraf’ın itirafçı olduğunu öne sürmüştü. İktidar ise süreci Türkiye’ye karşı bir siyasi bir manevra olarak görüyor. Son olarak Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Sarraf davası’nı ’17-25 Aralık darbe girişiminin devamı ve 15 Temmuz benzeri bir kumpas’a benzetmişti.





Davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi, 27 Kasım’a, davanın esastan görüleceği jürili duruşma ise 27 Kasım’dan 4 Aralık’a ertelenmişti.





‘Gizli oturum yapılması buna işaret olabilir’





Davayı ilk günden bu yana takip eden Aksünger, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından oluşan durumu yorumladı.





Yargıç Richard Berman’ın daha önce bir Türk ve bir ABD’li gazeteciyi oturuma alacağını açıkladığını ancak bundan vazgeçtiğini aktaran Aksünger, “Hakan Atilla’nın da anlaşma yoluna gideceği yönünde çok güçlü işaretler var, gizli oturum yapılması buna işaret olabilir. Anlaşma olmaması veya davanın devam etmesi halinde ise, haftaya yeni bir erteleme gündeme gelebilir ve jürili yargılama Ocak 2018’e sarkabilir” diye yazdı.