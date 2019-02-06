Atılan tweetlere düzenleme özelliği geliyor

Twitter CEO'su Jack Dorsey, gönderilmiş olan tweetlerin düzenlenebilmesi hakkında bir soruya “Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde cevap verdi.





Dorsey, bu özelliğin şimdiye kadar olmamasını ise platformun mesaj temelli geçmişine dayandırıyor. “Bir mesaj gönderdiğinizde, geri alamazsınız. Bu yüzden bir tweeti attığınızda da anında dünyayla paylaşılır.”





Dorsey, bu özelliğin platformun gerçek zamanlı yapısına zarar verip vermeyeceğini uzun süre tartıştıklarını söylüyor. Ona göre tweetlerin düzenlenebilmesi için bir zaman aralığı vermek, sorunun çözülmesini sağlayacak. Bir tweet atıldıktan sonraki kısa bir sürede mesajı düzenlemek mümkün olacak. Bu süre 5 ila 30 saniye arasında olacak. Orijinal gönderi de halka açık olarak kalacak.