Ateizm Derneği: Yüksek İslam Enstitüsü mezunları dahi geldi

Yeni Akit gazetesinin genel kurulu “Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! ‘Hain Barbi’ de katılacak” başlıklı haberle duyurması üzerine olası bir olumsuzluğa karşı iki polis, genel kurulun yapıldığı restoranın önüne gelerek kimlik kontrolü yaptı.







Amerikanın Sesi'nin haberine göre gazetenin “Barbi” olarak kastettiği kişi modacı Barbaros Şansal, yurtdışında olduğundan derneğin toplantısına katılmak istese dahi katılamayacaktı.





Şansal, twitter hesabından “Hedef gösterme, korumalı bir tercih inanç ya da yönelime karşı nefret suçu, kaba ve saldırgan davranış. Lütfen raporlayınız @verified önlem alsın” yazdı.





Yaklaşık 170 üyesi bulunan Ateizm Derneği’nin genel kuruluna altısı dernek üyesi toplan 12 kişi iştirak etti.





“Eskiden üye olmadan para gönderenler desteklerini çekti”





Ateizm Derneği’nin başkanlığını yürüten Zeynep Ayça, hem üye aidatı toplamakta zorluk çektiklerini hem de derneğin yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığını söyleyerek derneğin feshini gündeme aldıklarını söyledi.





Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Ayça, “Bir dönem eski dernek başkanlarımız ve üyelerimiz çok tehdit ediliyordu. Ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şu an ki başlıca sorunumuz üye aidatı toplamak. Üyelerimiz bile aidat göndermekten çekiniyor. Eskiden ismini belirtmeden, üye olmadan aidat gönderenler de bu desteklerini çektiler. İşler birkaç kişinin üstüne yığıldı. Biz de genel kurula fesih gündemiyle gitme kararı aldık. Eğer üyeler kapatmayalım derlerse kapatmayabiliriz. Ancak katılım oldukça sınırlı” dedi.





Ateizme yöneliş azaldı mı?





Peki, Ateizm Derneği’nin kendini feshetme noktasına gelmesi Türkiye’de ateizmin azaldığının bir işareti değil mi?





Ateizm Derneği yöneticileri, bu konuda bütünüyle aynı fikirdeler:





“Kesinlikle böyle bir durum yok. Mart, Nisan, Mayıs aylarında İmam Hatip Lisesi mezunu, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu üç kişi derneğimize geldi örneğin. Aslında bu dönem dinin çok ön plana çıkarılması ve birçok haksızlığının hukuksuzluğun olması birçok insanın din ile mesafe koymasını yol açtı. Bize olan ilgiden bunu görebiliyoruz. Şimdi biz derneği feshedersek kimileri ‘Türkiye’de ateist kalmadı’ diyecek. Ama öyle değil. Bu baskılar insanları dinden uzaklaştırıyor. Ama burada görünmekten korkuyorlar. Bu toplumda ateist çok ama cesaretli ateist yok.”





Ateizm Derneği yöneticileri yaklaşık iki saat bekledikten sonra yeterli katılım sağlayamadıklarını gösteren tutanağı imzalayarak genel kurulu on beş gün sonraya ertelediler.