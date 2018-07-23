'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Safiye İnci'nin ifadesinde Anıtkabir'e halasının ve kuzenlerinin ısrarı üzerine gittiğini söyleyerek, "Ben kendim gitmek istemiyordum" dediği belirtildi.







Görüntüleri sadece arkadaşları ile paylaştığını belirten İnci, videoyu kendi isteğiyle çektiğini, kimsenin zorlamadığını ve kimseden yardım almadığını söyledi.





Videoyu provoke amaçlı çekmediğini iddia eden İnci "Bir anlık boşluğuma cahilliğime geldi, 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık altı yıldır da çarşaf giyiyorum" dedi.





Safiye İnci ayrıca ifadesinde özür videosunu kendisinin çekmediğini belirterek şunları söyledi:





"Halam ve kuzenlerim videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de 5 dakika içinde kaldırdım ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim benim adıma özür videosunu çekip kendi hesabından Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum."





Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ana ilişkin video görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Safiye İnci adındaki kadın ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.





İnci, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Yenimahalle'deki ikametgahında gözaltına alınırken savcılıktan konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:





“Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk 'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir."





Safiye İnci'nin tepkiler üzerine paylaştığı düşünülen bir başka videoda yüzünü kapatarak, şu özür mesajını vermişti:





"Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Tartıştık, sinirlendim. Bende Atatürk 'e saygı duymasam zaten Anıtkabir 'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, benim düşünceme saygı duymadığı için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ben de açıkçası şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, ben saygı duymazsam Anıtkabir 'e gitmezdim. Anıtkabir 'e gittim ama söylediğim kelimeler sinirle olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Ama çok özür diliyorum."





İlk paylaştığı video sosyal medyada tepkilere neden olan İnci, "Geldiğim için çok utanıyorum, keşke gelmeseydim. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk’ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye’yi de Atatürk kurtarmadı" demişti.