Atatürk'e hakaret zanlısı tutuklandı

Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.





Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı.



