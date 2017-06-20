Atatürk'e hakaret zanlısı tutuklandı

Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı.
Akar’ın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bakırköy 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akar, bir ayı aşkın süredir aranıyordu.
Teslim olan Akar, tutuklandı.