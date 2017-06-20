Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaret zanlısı tutuklandı /20 Haziran 2017 15:42

Atatürk'e hakaret zanlısı tutuklandı

Sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Hasan Akar teslim olmasının ardından tutuklandı.

SHABER3.COM

Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı. 

Akar’ın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bakırköy 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akar, bir ayı aşkın süredir aranıyordu.

Teslim olan Akar, tutuklandı.
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