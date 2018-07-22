Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı /22 Temmuz 2018 18:01

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SHABER3.COM

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın "Şüpheli şahıs 5186 sayılı yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilmiştir" açıklamasında bulunduğu İnci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?'ANITKABİR'E GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM'

Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaşan İnci, Anıtkabir'e zorla geldiğini ve aslında Atatürk'ü sevmeğini söyleyerek, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in b.ku bile olamaz" dedi.

Ankara Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı Sonraki Haber >>

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:43