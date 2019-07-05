Atatürk’ün adı anılmayınca salonu terk eden Albay'dan veda mesajı

İstanbul'da Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonunda düzenlenen 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl anma etkiliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasına tepki gösteren Avcılar Askerlik Şube Başkanı Albay Önder İrevül, töreni terk etmişti. Bu olayın ardından Hatay'a tayin edilen İrevül, Avcılar'daki iş mesaisinin son gününde sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. İrevül mesajında, "Dik durmak taraf olmak kolay değil. Haklısınız. Herkesın bir yüreği var, Çapı kadar. Sağlık olsun. Memleket sevdasını bir bedeli varsa ben öderim rahat olun" dedi.

İstanbul’da bir lisede düzenlenen 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl anma etkiliğinde Atatürk’ün anılmamasına tepki göstererek salonu terk eden Albay Önder İrevül, tayin kararının ardından Avcılar’daki son iş gününde sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.





Albay İrevül’den işte o paylaşım;





“Yarın Avcılar’da son mesaim kısmetse. Bir yemek dahi düzenlenmedi, hiç bir resmi kurum amiri hayırlı olsuna gelmedi.

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Sanırım talimat var ya da korktunuz. . Beni tanıyanlar bilir fazla yemek yemem. Yani olay yemek değil. Ama kuruyemişçi Mehmet Abi’nin, teksilci Hasan Beyin., lokantacı Mehmet Bey’in, şu siyasetçinin, bu tüccarın, bu bürakratın , ayrılan tüm daire amirlerinin yanında olan ve bununla ilgili paylaşım yapan Avcılar’ın mülki ve idari tüm amirlerine selam olsun.





Dik durmak taraf olmak kolay değil. Haklısınız. Herkesın bir yüreği var, Çapı kadar. Sağlık olsun.





Ayrılırken tüm Avcılar halkına şükranlarımı sunuyorum. Sizinle olmak harikaydı. Kısmetse yine beraber olacağız. Ben varsa hakkımı helal ediyorum. Siz de ederseniz sevinirim.





Memleket sevdasını bir bedeli varsa ben öderim rahat olun.





Sizi seviyorum Avcılar.”