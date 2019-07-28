Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 555 bin metrekare arazi...

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre TCDD arazilerinin Medipol’e verilmesinin ardından, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alan da Medipol’un kurucu vakfı TEBA Vakfı’na verildi.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:





‘’Tam bir talan dönemi yaşıyoruz, Cumhuriyete açılan kapı Ankara Gar yerleşkesini parçalayarak Medipol Hastanesi’ne veriyorlar, aynı şekilde ağaçlandırılacak alan olarak belirlenen Bilkent Şehir Hastanesi’ne 3 km mesafede olan AOÇ arazisinden 555 bin metrekareyi de TEBA Vakfına yani Medipol’e yani Sağlık Bakanı’na veriyorlar. Türkiye bugüne kadar böylesini görmedi. Cumhuriyetin Ankara’ya açılan kapısı Ankara gar yerleşkesi ile birlikte Cumhuriyetin biricik ve emsalsiz değeri AOÇ’den de Medipol’e çekilen peşkeş, artık tuzun koktuğunun göstergesidir’’ dedi.





‘ARTIK YETER’





Etimesgut Erler Mahallesinde bulunan AOÇ arazisi TEBA Vakfına/Medipole verilerek Sağlık bilimleri ile birlikte ticaret ,lojman, konut, üniversite, hastane ile birlikte sağlık rantı hedefliyorlar’’diyen Candan, şöyle devam etti:





“Bu alanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Birimi var, önce bu alana stadyum yapacağız dediler sonra stadyumdan vazgeçtiler sonra burasını kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler, 2 emsalle konuta açtılar, biz bunlara dava açtık. Büyükşehir Belediyesi ile de hasılat paylaşımı arazi satışı üzerinden anlaşma yaptılar. Sonra nedenini bilmediğimiz şekilde kentsel dönüşüm kararından vazgeçtiler. Birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı iken, SİT derecesini değiştirdiler, sürdürebilir kontrollü kullanım alanı haline getirdiler. 2018 yılının sonunda buraya plan değişikliği yaparak özel üniversite alanı haline getirdiler. Bu alanı da TEBA Vakfına yani Medipole devrettiler. Atatürk Orman Çiftliği bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün,kendi öz varlığı ile kurulup halkına emanet ettiği Cumhuriyetin kurucu değerlerinin mekansal ifadesi özgürleşme alanıdır. AOÇ’yi talan eden zihniyet Cumhuriyeti talan eder. Artık yeter!”