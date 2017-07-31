Atatürk heykeline saldıran şahısla ilgili karar açıklandı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde "Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diyerek Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.















Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.





Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırganın ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.