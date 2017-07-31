Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk heykeline saldıran şahısla ilgili karar açıklandı /31 Temmuz 2017 12:51

Atatürk heykeline saldıran şahısla ilgili karar açıklandı

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, adliyeye sevk edildi. Malbora tutuklandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde "Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diyerek Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırganın ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.
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