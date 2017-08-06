Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı açıklandı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuştu. Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





İki havalimanını aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmaması, İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesini, küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılması, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz, Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Başbakanımızın da talimatları bu yönde.





SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİST





Sabiha Gökçen havalimanında ikinci pist inşaatı devam ediyor. Hedefimiz 2019’da ikinci pisti bitirerek kapasiteyi artırmak. Hızlı tren ile Sivas-Halkalı arası 5,5 saat olacak. Halkalı Kapıkule’nin ihalesi hazırlandı. O da bitince Sivas’tan çıkan bir yolcumuz Kapıkule’ye kadar gidecek. Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan yola çıkan bir yolcu 3,5 saatte Halkalı’da olacak.