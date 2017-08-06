Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı açıklandı /06 Ağustos 2017 11:57

Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı açıklandı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı terminallerinin fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuştu. Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İki havalimanını aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmaması, İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesini, küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılması, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz, Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Başbakanımızın da talimatları bu yönde.

SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİST

Sabiha Gökçen havalimanında ikinci pist inşaatı devam ediyor. Hedefimiz 2019’da ikinci pisti bitirerek kapasiteyi artırmak. Hızlı tren ile Sivas-Halkalı arası 5,5 saat olacak. Halkalı Kapıkule’nin ihalesi hazırlandı. O da bitince Sivas’tan çıkan bir yolcumuz Kapıkule’ye kadar gidecek. Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan yola çıkan bir yolcu 3,5 saatte Halkalı’da olacak.
<< Önceki Haber Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı açıklandı Sonraki Haber >>

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:04