Ataşehir'in yeni Belediye başkanı belli oldu

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı.







CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık seçimde yarıştı.





CHP’li İlhami Yılmaz ve AK Partili Mustafa Cevat Arzık ilk turda gereken 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı. Adaylar, partilerinin kendi oyunu alabildi. Yasa gereği yeni başkan vekilinin belirlenebilmesi için ikinci tur oylamaya geçildi.





İkinci turda da adaylardan birinin 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı.





Üçüncü turda Yılmaz’a 22 oy, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık’a ise 15 oy çıktı.





Böylece salt çoğunlukla seçimi CHP'li aday İlhami Yılmaz kazandı.



