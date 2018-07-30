Atanmış başkan Ege'de ölen bebekler için cenaze aracı vermedi

Midilli Adası’na geçmek isterken bindikleri botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3’ü bebek, 2’si kadın 6 kişiyle ilgili yürekler dağlanırken Türkiye'de iktidar zihniyetinin ne kadar kirlendiğini gözler önüne seren olaylar da yaşandı.





HDP Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan trajedi sonrası bir skandalı ifşa etti. Bursa Büyükşehir Belediye’sinin Adli Tıp Merkezi’nde bekletilen, Ege’de boğulan Gökhan Yeni, Burhan Yeni (2,5 yaşında) ve Nurbanu Yeni’ye (8 aylık) cenaze aracı vermediği öğrenildi.







Cenaze işleri ile ilgili müdürlüğü aradığını kaydeden Gergerlioğlu, “Aradım, cenaze müdürünü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Fetöcüye araç yok’ demiş” sözlerini aktardı ve şunları söyledi: “Bu skandaldır, bu rezalettir, bu insanlık dışı bir olaydır! Niye bu ölümler oluyor, hâlâ anlamıyor musunuz?”





İki bebeğini kaybeden Gülfem Yeni’nin tutuklanmak üzere Ayvalık’ta gözaltına alındığı, polis ifadesinden sonra adliyeye sevk edildiği de gelen haberler arasında.





ALİNUR AKTAŞ: MUHASEBECİ ‘ATANMIŞ’ BELEDİYE BAŞKANI







Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifasının ardından bu göreve getirilen 1970 İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu olan Aktaş, uzun yıllar İnegöl mobilya sektöründe yöneticilik yaptı. Aynı zamanda serbest muhasebeci, mali müşavir olan Aktaş, İnegöl AKP Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.





İngilizce ve Arapça bildiği iddia edilen, AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘atamayla’ göreve gelen Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.





Öte yandan, KHK mağduru Hasan Aksoy, yine KHK mağduru eşi öğretmen eşi Sena Aksoy ve oğulları Y. Baha Aksoy’u faciada kaybetti. Güvenlik kuvvetleri tarafından emniyete götürülen Aksoy eşi ve oğlunun defnini yapamadan tutuklandı.





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