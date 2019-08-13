Atambayev tutuklandı

Kırgızistan Başsavcılığı Operasyonel Araştırma Faaliyetleri ve Soruşturma Denetim İdaresi Başkanı Zamir Beyşekeyev, eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in tutuklandığını söyledi.







Basın toplantısında konuşan Beyşekeyev “Atambayev’e kitlesel karışıklık organize etmek, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlama yöneltildi” ifadelerini kullandı.





"GÖZALTI SIRASINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR"





Beyşekeyev, Atambayev’in ayrıca gözaltı sırasında hayatını kaybeden özel kuvvet görevlisini öldürmekle suçlandığını söyledi.







Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev de Atambayev’in geçen hafta Koy-Taş köyündeki gözaltı operasyonu sırasında kontrollü atış yaptığını, özel kuvvet görevlisinin ölümünün şüpheli bir ölüm olduğunu ifade etti.





Eski Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev'in gözaltı esnasında çekilen fotoğrafı da gazetelere sızdırıldı.





"ORTADA ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM VAR"





Opumbayev “Yapılan uzman incelemeleri gözaltı sırasında ölen özel kuvvet görevlisinin göğsünden vurulduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra beş özel kuvvet görevlisi de yaralandı. Vücutlarının kol, karın ve omuz gibi bölgelerinde yaralar var. Bu da ortada şüpheli bir ölüm olduğunu gösteriyor.” dedi.





Opumbayev, Atambayev’e yönelik gözaltı operasyonu sırasında ‘Alfa’ Terörle Mücadele Özel Kuvvetleri’nden 57 özel kuvvet görevlisinin yer aldığını ifade etti.





Atambayev, operasyon sırasında silahına başvurduğunu itiraf etmişti, ancak, "Destekçilerim üçüncü kata çıkınca ateş ettim, onları vurmamaya çalıştım." demişti.





"POLİS ÜÇ KEZ DAVET GÖNDERMİŞTİ"





Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'e, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet göndermişti.





Atambayev, meclisin dokunulmazlık kararını yasalara aykırı bulduğunu savunarak, ifade vermekten kaçınmıştı.





Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekât ekibi ifadesini almak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine 7 ve 8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.





ATAMBAYEV'E AİT PLAZAYA EL KONULDU





Operasyon sırasında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçileri tarafından rehin alınmış, pek çok özel harekâtçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.





8 Ağustos'taki operasyonla gözaltına alınan eski Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ile plazada yer alan Aprel televizyon kanalına el konulmuştu.