Samanyolu Haber /Gündem / Asla binmem dediği uçakta baş köşeyi kapan Ahmet Hakan: Hadi len ordan! /11 Temmuz 2019 14:40

Asla binmem dediği uçakta baş köşeyi kapan Ahmet Hakan: Hadi len ordan!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir yazısında ifade ettiği "Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" sözlerine kendi açısından cevap verdi.

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Ahmet Hakan 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet’te yayımlanan yazısında, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” demişti. Erdoğan’ın uçağına binmesiyle ilk olarak T24’ün hatırlattığı bu sözlere Hakan’dan tepki geldi. “Kutuplaştırma arsızları, benim o yazımı tarihinden ve bağlamından koparıp tek mesele haline getirmeye çalıştılar” diyen Hakan, bazı isimler için “Tek dertlerinin ‘Hiçbir gazeteci arada kalmasın, herkes tarafını seçsin, arada kalan gazeteci istemiyoruz’ olduğunu” iddia etti.

’15 TEMMUZ OLMAMIŞTI, YENİ SİSTEM DEVREDE DEĞİLDİ’ SAVUNMASI

Hakan, “asla ve kat’â binmeyeceğim” ifadesini “Ta üç buçuk yıl önceydi. Ahmet Davutoğlu başbakandı… Daha 15 Temmuz bile olmamıştı… Yeni sistem devrede değildi. İşte o dönemde… İktidara yapılan haksız eleştirileri ve muhalefetin yanlışlarını konu edince… Bana karşı yine bir kampanya başlatmışlardı, “Dönek” falan diye… Ben de oturmuş “Döneklik Manifestosu” diye bir yazı yazmıştım… Yazıda birçok unsurun yanında… “Benim bu tavrım, Erdoğan’ın ya da Davutoğlu’nun uçağına binmek için değil hakkaniyet adınadır” anlamında “Erdoğan’ın ya da Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’a binmem” diye yazmıştım” sözleriyle savundu.

‘HADİ LEN ORDAN DİYİP GEÇİYORUM’

Ahmet Hakan yazısında kendisini eleştirenleri dert etmediğini de belirtiyor:

Taraftarlarından herhangi biri uçağa davet edilse “Cumhurbaşkanı çok müthiş bir açılım yaptı” diye yorumlayacak ne kadar gazeteci ve siyasetçi varsa, uçağa davet edilen ben olunca… “Yalaka” falan diye hakaretler yağdırıyor. Ben de ne yapıyorum? Tabii ki “Hadi len oradan” deyip de geçiyorum.
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