Samanyolu Haber /Gündem / ASKİ'nin topladığı su paraları Gökçek'in dinozorlarına gitmiş /19 Mayıs 2019 12:16

ASKİ'nin topladığı su paraları Gökçek'in dinozorlarına gitmiş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) halktan topladığı su paralarını, milyarlar yutan Ankapark’ın yapımına aktardığı ortaya çıktı.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) halktan topladığı su paralarını, milyarlar yutan Ankapark’ın yapımına aktardığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yaklaşık 1 milyarın üzerinde borç verme durumu var. Ankapark gibi karşılıksız bir yatırım yapılmasa, ASKİ de para vermek zorunda olmayacaktı” dedi.

'ÇÜRÜYEN BORULAR YERİNE DİNOZOR'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, Belediye Meclis toplantısında konuşan ve ASKİ'nin şehir içinde çürüyen su borularını değiştirmek yerine Ankapark'a para aktardığını vurgulayan Yavaş şöyle devam etti:

“ASKİ'nin 2 milyar liralık yatırım yapması ve birçok borunun da değişmesi gerekiyor. Şehir merkezinde 40-50 yıllık çürümüş borular var. Bunlardan birkaç tanesi arıza yaparsa bazı semtlerin çok uzun süre susuz kalır. Bunun tedbirini alacak şekilde yatırım yapılacak.”

KARA DELİK ANKAPARK

Ankara'da 23 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve istifa ettirilen Melih Gökçek döneminde yaptırılan Ankapark, yaklaşık 2 milyar liraya mal oldu.

20 Mart günü açılan Ankapark ilgi görmedi ve halen de sınırlı sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Paris'i bile yılda 14 milyon turist ziyaret ederken Gökçek, Ankara'ya yılda 10 milyon turist getireceğini öne sürmüş ve Ankapark projesini başlatmıştı.

Milyarlar harcanarak oyuncaklar ve dev dinozor maketleri getirilmişti. Bu dinozorlar Gökçek'ten sonraki başkan Mustafa Tuna tarafından kaldırılmıştı.
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