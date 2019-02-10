Samanyolu Haber /Gündem / Askerlik sistemi değişiyor, temel askerlik bir aya düşüyor /10 Şubat 2019 11:41

Askerlik sistemi değişiyor, temel askerlik bir aya düşüyor

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni askerlik sisteminin ana hatları ortaya çıktı.

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Düzenlemede en önemli unsur, temel askerlik eğitiminin 1 ay olarak planlanması. Bedelli askerlik de bir ay yapılacak. Temel askerliğini bitiren isterse bedelli askerliği seçip parasını ödeyerek terhis olabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nda süren yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaya, Bakanlar Kurulu toplantısına sunulmasının ardından son şekli veriliyor.  Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yerel seçimin ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin bazı ana başlıkları şöyle:

* Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için 1 aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil tüm diğer gruplar için de 1 ay olarak öngörülüyor.

* Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. 1 aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecekler. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek
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