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Askerlerin üstüne çığ düştü
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29 Aralık 2018 18:42
Askerlerin üstüne çığ düştü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
SHABER3.COM
Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası’nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.
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