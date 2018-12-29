Samanyolu Haber /Gündem / Askerlerin üstüne çığ düştü /29 Aralık 2018 18:42

Askerlerin üstüne çığ düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

SHABER3.COM

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası’nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.
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