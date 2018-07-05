Samanyolu Haber /Gündem / Askerleri yakarak şehit eden Türk IŞİD'çi öldürüldü /05 Temmuz 2018 12:48

Askerleri yakarak şehit eden Türk IŞİD'çi öldürüldü

Suriye'de 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini yakarak infaz eden IŞİD'li Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtiliyor. 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Akkurt'un YPG'liler tarafından Deyre ez Zor'da öldürüldüğü öne sürüldü.

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Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 2016 yılında Suriye'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin'in öldürülmesi olayının faili olan IŞİD'li Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü iddia edildi. 

Akkurt'un YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyr ez Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü.

Haberde, Akkurt'un öldürülmesinin Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere ilgili birimlere bildirildiği belirtildi. 

Türk İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde mavi kategoride yer alan Talip Akkurt'un başına 1.5 milyon lira ödül konmuştu. 

IŞİD'in kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu belirtilen Fethi Şahin’i öldüren IŞİD'lilerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı.
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