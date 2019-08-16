Askerler o şirketi satın aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yardım sandığı olarak 1961'de kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere münhasırlık mukavelesi imzaladı.





Halihazırda Ereğli ve İskenderun fabrikalarında demir-çelik imal eden ve "asker holding" diye nitelenen OYAK'ın satın aldığı British Steel; İngiltere, Fransa ve Hollanda’da üç tesise sahip.





150 YILLIK BİR ŞİRKET, YILLIK KAPASİTESİ 4,5 MİLYOR TON





İngiltere’nin 150 yıllık köklü çelik şirketi British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1.500’e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor.





Bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi şirketleri de bulunan British Steel, köklü geçmişi ve bilgi birikimi ile yüksek değer yaratma potansiyeline sahip.





Merkezi İngiltere Scunthorpe’ta bulunan ve dünya genelinde yaygın müşteri ağına sahip olan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı’nın yanı sıra Türkiye'den de İstanbul Havalimanı yer alıyor.





80 YAKIN ŞİRKET TALİP OLDU





21 Mayıs 2019 tarihinde mali dar boğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisi talip oldu.





Müzakerelerde talip firmalar, British Steel’in ortak gelecek vizyonuna dair planlarını sözlü ve yazılı olarak beyan etti.





Resmi onay safahatının ekim ayında tamamlanması halinde devir-teslimin bu yıl içinde yapılması bekleniyor.





Askerlerin kontrolündeki Oyak'ta yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda emekli tümgeneral Mehmet Taş (en önde, sağdan 3'üncü) oturuyor.





GENEL MÜDÜR ERDEM: YATIRIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ





OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, British Steel satın alma kararı hakkında şunları söyledi: “Çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık.”







OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, “British Steel’in Ataer (OYAK'ın iştiraki) çatısı altına alınması, grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup; önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak.” ifadelerini kullandı.