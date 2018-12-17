Askerler kendi paralarıyla aldıkları UFO'larla ısınıyor

Ceylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, TSK bünyesinde yapılan kömür ihalelerini, alınan kömür miktarını ve hangi birimlerin alımı gerçekleştirdiğine dair konuları sordu. Ceylan, askerlerin kendi aralarında topladıkları paralarla UFO satın aldığını iddia etti.





T24'te yer alan habere göre TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan bazı kömür şirketlerinin kurdaki hareketlilik nedeniyle ithal kömür temin edemeyince ısıl değeri yetersiz linyitleri kamu ihaleleri yoluyla askeri birliklere teslim ettiğini iddia etti. Kamu ihaleleri yoluyla temin edilen düşük kalorili linyitler nedeniyle özellikle sınır hattında bulunan kalekollardaki askerlerin ısınma problemi yaşadığını ifade eden Ceylan, “Kalekollarda artık UFO var! Aldıkları kömür dahi değil” dedi. Ceylan teknik şartnameye bağlı olarak 7 bin ila 8 bin kalori ısıl değeri olan ithal linyit teklifi alındığını belirterek, teslim alınan yakıtların ise sadece özel fırınlarda kullanılan 2 bin kalori ısıl değeri olan linyit olduğunu söyledi.





Dağıtımı yapılan bu yakıtlarla birliklerin ısıtılamaması üzerine askerlerin aralarında topladıkları paralar ile UFO olarak tabir edilen infrared ısıtıcılar aldığını belirten Ceylan, Milli Savunma Bakanlığı’na verdiği önergede bu şekildeki yakıtların tespit edilip, değişiminin yapılıp yapılmadığını sordu. Bu şekilde yakıt teslim eden firmalar ve teslim alan personel ile ilgili adli ve idari soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan CHP’li Ceylan, “Sınırlarımızı emanet ettiğimiz göz bebeğimiz askerler, birkaç rantçının ve bundan nemalanan personel yüzünde donarak nöbet tutmak zorunda değildir. Bu konu her şeyden önemlidir” diye ifade etti.





“Bu işin peşini bırakmayacağım"





Çanakkale Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada sınırların namus olduğunu kaydederek, “Namusumuz birkaç dolandırıcıya kurban edilmek isteniyor. Ucu kime kadar uzanırsa uzansın takip edeceğiz” dedi. Ceylan, önergede yer alan sorulara ilişkin Bakanlıktan bilgi beklediğini kaydederek, “Konuya ilişkin ayrıntı vererek sınır boylarındaki Mehmetçiği zor durumda bırakmak istemiyorum” dedi. Ceylan yaptığı açıklamada “Daha bir ay önce iki gencecik askerimiz, uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen Tunceli Nazimiye kırsalında, bir iddiaya göre donanımlarının yetersizliği nedeniyle donarak şehit oldu. Bunlar hiçbir şeyden ders almayı bilmez mi?” diye konuştu.