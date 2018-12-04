Askeriyede skandal görüntüler: MHP adayına selam gönderdiler

Videodaki konuşmalardan Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.





Görüntülerde hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran rütbeli asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak’a selam gönderiyor: “Selam olsun Fatih Bucak.”





Ne olmuştu?





Daha önce AKP’den Urfa milletvekili aday adayı olan Bucak aşiretinden Fatih Bucak, MHP tarafından Urfa’nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.





Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, “Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.