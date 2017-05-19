Askeri üsse girerken yakalanan bombanın nedeni terör değil kıskançlık çıktı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 8. Ana Jet Üssü’ne pazartesi günü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü personelini taşıyan servis minibüsünün altında bulunan iki borunun içinde bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ve çivi konulduğu belirlendi. Bununla birlikte patlayıcının, ateşleme mekanizması olmaması nedeniyle patlamasının mümkün olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruştuma kapsamında servis aracının altına patlayıcı konması terör değil "kapıcı kıskançlığı"ndan kaynaklandığı ortaya çıktı.





Olayla ilgili aynı zamanda aracın sahibi olan şoförün kullandığı güzergâhtaki MOBESE kameralarının incelemesi sonucu, 2 kişi daha gözaltına alındı.















Yöneticiyi zor durumda bırakmak için yapmış





Alınan ifadelerin ardındansa olayın terör değil ‘kapıcı kıskançlığı’ndan kaynaklandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, üsse personel taşıyan servis minibüsünün şoförü, aynı zamanda oturduğu apartmanda yöneticiydi.









Şoförün, yöneticisi olduğu apartmanın yanındaki binanın kapıcısıyla arası çok iyiydi. Bu durumu kıskanan kendi apartmanının kapıcısının, şoförü zor durumda bırakmak için aracın altına el yapımı patlayıcıyı yerleştirdiği belirlendi. Şoförün, yöneticisi olduğu binanın kapıcısı ile daha önce de tartıştığı öne sürüldü.





Minibüsü siteye bırakan yöneticinin 8. Ana Jet Üssü’ne personel taşıdığını bilen kapıcının, boru içindeki patlayıcıları gece karanlıktan faydalanıp aracın altına yerleştirdiği iddia edildi. Gözaltındaki şoför ve patlayıcıyı yerleştiren kapıcı ile diğer binanın kapıcısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.