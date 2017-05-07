Samanyolu Haber /Gündem / Askeri uçaklar uçamaz hale geldi /07 Mayıs 2017 10:24

Askeri uçaklar uçamaz hale geldi

Son KHK ile Hava Kuvvetleri’nden 103 uçucu personel ihraç edildi. İhraçlarla pilot açığı alarm veriyor.

SHABER3.COM

Nisan ayının sonunda yayımlanan KHK’lerle Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatından 36, Kara Kuvvetleri’nden 478, Deniz Kuvvetleri’nden 141 ve Hava Kuvvetleri’nden 447 kişi ihraç edildi. Hava Kuvvetleri, personel açısından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en küçük kuvveti olarak biliniyor. Ancak buna karşın ihraç rakamlarının yüksek olması dikkat çekti. Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilenlerin 103’ünün ise pilot olduğu öğrenildi.

Son ihraçların ardından Hava Kuvvetleri’nde koltuk başına düşen pilot sayısının kritik seviyenin altına indiği dile getirildi. İdeal olanı koltuk başına uçucu personel sayısının yedeğinin bulunması gerektiğine dikkat çekilirken, şu anki durumda tüm koltuklara birer personel dahi düşmediği kaydedildi. Bu durumun yurtiçinde terörle mücadele, Suriye ve Irak’a yönelik olası hava harekâtları düşünüldüğünde sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.
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