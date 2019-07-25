Samanyolu Haber /Gündem / Askeri harekât an meselesi /25 Temmuz 2019 16:45

Askeri harekât an meselesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile bir araya geldi. Kritik toplantıda Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna bir askeri harekâtın son hazırlıklarının gözden geçirildiği belirtiliyor. Akar'ın verdiği beyanat bu ihtimali kuvvetlendirdi: "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi Amerikan heyetine ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını bir defa daha vurguladık."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyeti ile yapılan müzakereler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik muhtemel harekâtı görüştü. 

Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını bir defa daha vurguladık." dedi.

AKAR, AMERİKA'NIN SURİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i 22 Temmuz Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştiren Akar, görüşmeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi ile değerlendirdi. 

Toplantıda Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması halinde yeni arayışlara gireceğinin altı çizildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı kritik toplantıda hız verilen çalışmalar bir kez daha ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları ile muhtemel sınır ötesi harekâtın planlarını gözden geçirdi.

"BİR GECİKMEYE TAHAMMÜLÜLÜZ YOK!"

Bakan Akar, konuya ilişkin, ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin tüm görüşlerinin bir kez daha muhataplarına iletildiğini dile getirti.

Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile yaptığı toplantı esnasında keçeli kalemle tahtaya şemalar çizdi.
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