Asker zehirlenmeleri Kıbrıs'a sıçradı

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, dün gece Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 164 askerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Dizdarlı, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, taburcu edildiklerini kaydetti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü açıklandı.





Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren bazı basın yayın organlarının haber sitelerine 90 ile 300 arasında GKK personelinin zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvurduğu haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı.





Komutanlık, 164 personelin karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurduğunu, söz konusu personelin tamamının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının bazı birliklerinde 11 Eylül tarihinde saat 21.00’dan itibaren bir kısım personel, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere sevk edilmeye başlanmıştır. 12 Eylül saat 14.30 itibariyle 100 personel (68’i 11Eylül tarihinde-32’si Eylül tarihinde) sevk ile 64 personel ise doğrudan olmak üzere toplam 164 personel karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurmuştur. Söz konusu personelin tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bahse konu olay, ilk rahatsızlığın ortaya çıktığı andan itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca yakından takip edilmekte olup, şikayetlerin sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme hassasiyetle devam ettirilmektedir.”