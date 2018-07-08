Asker sandıklarından AKP'ye ne kadar oy çıktı?

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Çankaya'daki MSB lojmanlarına yakın olan 1010-1028 numaralı sandıklardan çıkan sonuçlar askerlerin seçimlerdeki tercihlerine çok yakın olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda son seçimde AKP asker sandıklarındaki oyların yüzde 13.52'sini, MHP 8.22'isini, CHP ise yüzde 47'sini aldı. Aynı sandıklardan İYİ Parti'ye yüzde 25.11 oy çıkarken HDP'nin aldığı oyların oranları yüzde 3.82'de kaldı.







Cumhurbaşkanlığı için aynı sandıklarda yapılan sayıma göre Muharrem İnce, açık ara birinci çıktı. İnce, bu sandıklardan çıkan oylardan 4 bin 18'ini yani yüzde 65.12'sini aldı. Aynı sandıklardan Tayyip Erdoğan'a 1223 oyla yüzde 19.82 düzeyinde, Meral Akşener'e de 844 oyla yüzde 13.68 oy çıktı.







İnce rakiplerine açık ara fark atarken partisi CHP'den de yüzde 18 fazla oy aldı. Asker sandıklarında CHP ve MHP'nin oyları geçen seçime göre düşüş gösterdi. Bir önceki seçimde CHP aynı sandıklardan yüzde 51 düzeyinde oy almıştı. Geçen seçimde aynı sandıklardan CHP 3402 oy alırken, bu seçimlerde oy miktarı 2881'e geriledi. Geçen seçimlerde 1888 oy alan MHP'ye 501 oy çıktı.