Asker annesi: Oğlumu devlete emanet ettim Silivri'de buldum

Birçoğu 20 yaşına basmadan müebbet hapis cezasına çarptırılan askerlerin anneleri, devlete çağrıda bulunuyorlar.







Euronews Türkçe'ye konuşan askeri öğrencilerinden Furkan Talha Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, “O benim değil devletin evladıydı... Devlet yetiştirdi. Ben yetiştirmedim" derken 17 Temmuz pazar günü oğlunun gözaltında olduğunu öğrendiğini anlatıyor.





Anne Çetinkaya, polislerin arayarak "Oğlunuz Furkan Talha Çetinkaya İstanbul’da gözaltında, iyi merak etmeyin" dediklerini ancak nerede olduğu konusunda bilgi vermediklerini söylüyor.





Çetinkaya, “Türk Hava Kuvvetlerine verdiğim emanetimi (oğlu) Silivri Cezaevinde buldum" diyor.





Mahkeme sürecinin çok yavaş ilerlediğini ifade eden anne, oğlunun bir yıl önce müebbet hapis cezası aldığını ve mahkemenin gerekçeli kararını hükümden 11 ay sonra yazdığının altını çiziyor.





18 yaşında tutuklanan askeri öğrenci Yusuf Uyanık’ın annesi Emine Uyanık ise. “O gün ben ve kızım sokaktaydık” diyor ve ekliyor:





“Ben çocuğumun emin ellerde olduğunu sanıyordum, daha birinci sınıf öğrencisi. Yazık değil mi pırıl pırıl çocuklara.”





O gece Yalova’dan İstanbul’ a getirilen Hava Harp Okulu birinci sınıf öğrencilerinden Taha Yasin Türedi'nin annesi Nurdane Türedi de, “Benim oğlum 13 yaşında Işıklar Lisesi’ne gitti. Işıklar’da dışarıda bir olay olduğunda cumartesi ve pazar öğrencileri dışarı çıkarmazlardı. Çünkü onlar devlete emanetti." ifadesini kullanıyor.





“Oğlumu ben değil, devlet yetiştirdi” diyen anne Nurdane Türedi, “Devletim 17 -18 yaşındaki çocuğu hapishaneye koydu, acımadı” diyor.