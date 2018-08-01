Asker ailesine bombalı tuzak... Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.







Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya’nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.





ACI HABER SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI





Hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın acı haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.





Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri’ye getirilecek cenazeler için burada helallik alınacak. Ardından karayolu ile Sivas’ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





VALİLİK: SİVİL ARACA BOMBALI SALDIRI





Hakakari Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.





Açıklamada, “Askeri personelin eşi olay yerinde ölmüş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.