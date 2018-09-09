Samanyolu Haber /Gündem / Asırlık kilise, 'cemaatin ilgisizliği nedeniyle' satışa çıkarıldı /09 Eylül 2018 18:49

Asırlık kilise, 'cemaatin ilgisizliği nedeniyle' satışa çıkarıldı

Yerel France Bleu Lorraine radyosunda yer alan habere göre, 1911-1913 yıllarında inşa edilen Saint-Jules Katolik kilisesinin satılması kararlaştırıldı.

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Haberde, uzun yıllar bölgede bulunan iş adamlarınca giderleri karşılanan kilisenin, son yıllarda boş kaldığı, iş adamlarının ilgisizliği sonrası cemaatin de gelmemesi nedeniyle asgari giderlerinin karşılanamadığı bildirildi. Nancy Başpiskoposluğunun kilisenin satışı için işlemlere başladığı belirtildi.

190 bin euro bedelle satılığa çıkarılan tarihi binanın loft tipi bir konut veya çok sayıda apartman dairesi şeklinde kullanılabileceği, çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bildirildi.

Belçika ve Lüksemburg sınırında bulunan Lorraine bölgesinde son yıllarda kiliseye olan ilginin azaldığı vurgulanan haberde, bölgede 20 civarında kilisede düzenli ayin düzenlenebildiği, çok sayıda kilisenin ilgisizlik nedeniyle asgari ihtiyaçlarını ve tamir giderlerini karşılamakta güçlük çektiği uyarısında belirtildi.
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