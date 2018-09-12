Asırlık firma kapısına bir gecede kilit vurdu: Alacaklılar kapıda

Aralarında bankaların da olduğu çok sayıda alacaklı, 120 milyon lira borcu olan Fişek Group’un merkezinde tonlarca eşyayı haczetti. Fişek Group Avukatı Savaş Çulha ise “Şirket sahiplerinin bir yere kaçtığı yok. Tüm borçları ödeyecek mal varlığımız var” açıklamasını yaptı.





VİTALİ, Moris ve Rafi Eskanazi Kardeşlerin üçüncü kuşak olarak yönetiminde bulunduğu Fişek Group’un geçmişi 1900’lü yıllara dayanıyor. Edirne’de küçük bir nalburye dükkânı ile işe başlayan aile zaman içinde işlerini büyüttü.





Hürriyet gazetesi'nin haberine göre, hırdavat, tarım aletleri ve yedek parça alanında faaliyet gösteren bir dizi şirketi bulunan Fişek Group için sonun başlangıcı ise 29 Ağustos günü oldu. Anılan gün şirketin 100'ü aşkın çalışanına 10 günlük ücretsiz izin verildi. Toplantıda, bir takım sıkıntıların yaşandığı ancak aşılabileceği kaydedildi.





KAPILARA KİLİT VURULDU





30 Ağustos sabahı ise dev grubun Eyüp Pirinççi Köyündeki binasının kapıları bir daha açılmadı. 3 Eylül günü, şirket avukatı Fişek Hırdavat ve Tic. AŞ, Fişek Demir Hırdavat AŞ ve Keşif Tarım AŞ ve Agrives Tarım Makinaları AŞ için mahkemeye başvurdu.





İFLASIMIZA KARAR VERİLSİN





İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ve İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda 4 şirket için de doğrudan iflas davası talep edildi. Av. Savaş Çulha’nın açtığı davalarda, şirketlerin borca batık duruma geldikleri kaydedildi. Dilekçeye göre, borçların ödenemez duruma geldiği kaydedilerek gerekçe olarak ise, kurlardaki hareketlilik ve yapılan bir takım satışların ödemesinin alınamaması gösterildi.





TEDBİR KARARI VERİLSİN





Dava dilekçesinde ayrıca, alacaklıların korunması için şirketin depolarındaki mallar için de tedbir talep edildi. Dilekçeye göre şirket merkez binasında bulunan ürünlerin değerinin 13 milyon lira olduğu kaydedildi.





DEPODAKİ MALLAR HACZEDİLDİ





Davanın açılmasından bir gün sonra ise alacaklılar harekete geçti. Alacaklı konumdaki bir banka, aldığı ihtiyati haciz kararı sonrası Fişek Group’un merkez binasında 4 TIR dolusu mal haczetti. Söz konusu haciz işlemi sonraki günlerde de devam etti. Şirketin merkez binasında haczedilen mallar, yeddiemin depolarına götürüldü.





BORÇLARI ÖDEYECEK MALIMIZ VAR





Fişek Group Avukatı Savaş Çulha ise, Hürriyet’in sorusu üzerine yaptığı açıklamada “Toplam borcumuzu karşılayacak ölçekte varlığımız var. Bankalara ve piyasaya olan toplam borcumuz 120 milyon lira. Varlığımız ise 110 milyon lira… Şirketin sahiplerinin bir yere kaçtıkları yok. Ben şirket avukatı olarak tüm alacaklılar ile temastayım. Dün itibari ile 130 işçinin tüm ödemelerini yaptık. Gerek bankalar gerek diğer piyasa alacaklıları olsun tek tek ödemelerini yapacağız. Bu süreci yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyorum. Kurlardaki hareketlilik, teminat açığına yol açtı. Bugüne kadar çok düzgün çalışan bir firma… Yurt dışı ile de önemli bağlantıları söz konusu. Buradaki her çalışan ortalama 15-20 yıldır ailenin yanında çalışmış. Mal alıp verdiğimiz bazı firmalar dahi ‘gerekirse para verelim’ diyor” şeklinde konuştu.