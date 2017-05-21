'Aşırıcıları dışlayın, topraklarınızdan kovun'

Bazı Müslüman ülkelere ABD'ye seyahat yasağı getirmekle eleştirilen Trump, Arap İslam-Amerikan Zirvesi'nde İslam konulu konuşmasında terörle mücadelede birlik olma mesajı vererek, 'aşırıcıları ülkelerinde barındırmamaları' çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da 55 Müslüman ülkenin temsilci ve liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Trump, Müslüman çoğunluklu ülkelerin radikalleşmeyle mücadelede öncü rol alması gerektiğini ifade etti. 'Fanatik şiddetin' en ağır bedelini Arap ülkelerinin yüklendiğini söyleyen Trump, bölgede aynı zamanda insani alanda ve güvenlik konusunda bir facianın yayılmış olduğunu kaydetti.





'TERÖRİSTLER ALLAH'A DEĞİL, ÖLÜME TAPIYOR'





Aşırıcılılara karşı mücadeleyi 'iyilik ve kötülük arasındaki bir savaş' olarak tanımlayan Trump, ABD Başkanı olarak dış politikaya ilişkin yaptığı ilk konuşmada terörizmle mücadelenin 'dinler, mezhepler yada farklı medeniyetler arasındaki bir savaş olmadığını, insan yaşamını yok etmeyi amaçlayanlarla onun korunması için çabalayanlar arasındaki bir savaş olduğunu' söylediğini hatırlattı. Trump, "Teröristler Allah'a değil, ölüme tapıyorlar" ifadelerini kullandı.





'AŞIRICILARI KUTSAL TOPRAKLARINIZDAN KOVUN'





Müslüman ülkelerin temsilci ve liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, "Aşırıcıları ibadethanelerinizden kovun. Toplumunuzdan dışlayın. Onları kutsal topraklarınızdan kovun" çağrısında bulundu.





Konuşmasında Suriye'ye de değinen Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'İran'dan destek alarak, konuşulamayacak suçlar işlediğini' savundu.