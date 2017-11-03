Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcı liderlerden provokasyon ziyarete iptal /03 Kasım 2017 11:49

Aşırı sağcı liderlerden provokasyon ziyarete iptal

Hollanda ve Belçikalı aşırı sağcı liderler Geert Wilders ile Filip Dewinter, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek ilçesine yapacakları ve "İslami safari" adını verdikleri ziyareti, yoğun tepkiler üzerine iptal etti.

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Belçika'daki aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi Dewinter'in sözcüsü, "Yasaları ihlal etmek istemiyorsak, planlarımızı gerçekleştiremeyiz" dedi.
Aşırı sağcı iki lider, 13 Kasım 2015'de yaşanan Paris saldırılarının yıldönümü öncesinde, saldırganların yetiştiği Brüksel'e bağlı Molenbeek ilçesini ziyaret etme kararı almıştı.
Wilders ve Dewinter, "Avrupa'daki Gazze sınırı" adını verdikleri Molenbeek'e yapacakları ziyarete "İslami safari" adını vermişti.

'Gerekirse gözaltına alın' emri

Molenbeek Belediyesi Başkanı Françoise Schepmans, Hollanda ve Belçikalı aşırı sağcı liderlerin, 3 Kasım Cuma günü yapacakları ziyaretin "kamu güvenliği için tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Schepmans, bu nedenle Wilders ve Dewinter'in ilçe sınırları içinde yapacağı her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.
Molenbeek Belediye Başkanı, polise gerektiğinde aşırı sağcı liderleri gözaltına alma emri verdi.

Aşırı sağcı liderlerin ziyaretine bir yasak da Brüksel Belediye Başkanı Phillippe Close' den geldi.

Close, Perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, ırkçı söylemlere göz yummayacakların vurguladı. "Bay Wilders'in ırkçı nefret mesajlarını Brüksel topraklarında yaymasını istemiyoruz" dedi.

Bu tepkiler üzerine aşırı sağcı iki lider, Molenbeek ziyaretini iptal ettiklerini açıkladı.
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